МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Участник государственной лотереи "Спортлото "4 из 20" приобрел только один билет в мобильном приложении и выиграл суперприз в 235,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейшего распространителя гослотерей "Столото".

"21 февраля 2022 года был разыгран суперприз государственной лотереи "Спортлото "4 из 20". Новым лотерейным мультимиллионером стал участник 4365-го тиража из Москвы. Счастливчик выиграл 235 миллионов 588 тысяч 427 рублей", — отметили в компании.

В сообщении уточнили, что "на данный момент известно лишь, что победитель купил всего один билет за 150 рублей в мобильном приложении "Столото".

В соответствии с правилами лотереи "Спортлото "4 из 20", выиграть суперприз можно, угадав все числа комбинации в двух игровых полях билета.

Новоиспеченный мультимиллионер выбрал числа 11, 3, 4, 15 в первом поле билета и 14, 3, 8, 12 — во втором.

"Имя победителя и его удачную стратегию мы узнаем после того, как он или она приедет на оформление выигрыша в лотерейный центр "Столото", — пояснили представители "Столото".

Только 14% лотерейных миллионеров оформляют призы в первую неделю после проведения тиража, следует из собранной за последние три года статистике по обращениям за выигрышами победителей всех государственных лотерей под брендом "Столото".