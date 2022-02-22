МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Возможность избежать "трагической войны" в контексте Украины остается, хотя признание Россией ЛНР и ДНР нарушает международное право, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Господин (президент РФ Владимир) Путин до сих пор может избежать полномасштабной трагической войны выбора", — сказал Остин на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Он призвал к дипломатическому разрешению ситуации, расценив состоявшееся накануне выступление президента РФ как "угрозу войной". "Признание так называемых ЛНР и ДНР нарушает международное право и обязательства РФ", — считает Остин.

По словам Остина, поддержка США Украины, ее территориальной целостности и суверенитета остается непоколебимой.