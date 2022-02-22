ГЛАВЫ МИД G7 РЕЗКО ОСУДИЛИ ПРИЗНАНИЕ РОССИЕЙ ДНР И ЛНР — ЗАЯВЛЕНИЕ
https://1prime.ru/society/20220222/836139471.html
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ГЛАВЫ МИД G7 РЕЗКО ОСУДИЛИ ПРИЗНАНИЕ РОССИЕЙ ДНР И ЛНР — ЗАЯВЛЕНИЕ
https://1prime.ru/society/20220222/836139471.html
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