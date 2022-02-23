МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Большинство россиян копят на ипотеку с помощью банковских продуктов, однако треть собирает в этих целях наличные дома, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Риелторы рассказали, как подорожает ипотека после роста ключевой ставки

В исследовании, проведенном методом онлайн-опроса, приняли участие порядка 1 300 жителей 17 крупных городов страны, включая города-миллионники и обе столицы.

"Большинство россиян для накоплений используют различные банковские продукты: вклады и накопительные счета (68%) или инвестиции (17%), при этом треть предпочитают собирать наличные дома. В прошлом году такой стратегии придерживался каждый пятый. Резко менее популярным стал вариант держать деньги на карте с процентом на остаток: в прошлом году этот вариант выбирали треть респондентов, а в 2022-м — менее трёх процентов", — выяснили аналитики.

При этом накоплению наличных дома более всего доверяют респонденты, планирующие покупку на вторичном рынке (40%), и менее всего те, кто отдает предпочтение новостройками (28%).

На рынке не бывает идеального времени для покупки жилья в ипотеку: то ставки растут, то цены на недвижимость, то ещё происходит что-нибудь. Решение квартирного вопроса можно начинать с постановки личных целей и составления персонального финансового плана. Нужно хотя бы приблизительно понимать, куда вы планируете двигаться ближайшие пять лет, прокомментировал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Стоит обратить внимание на свои накопления. Если у вас уже есть хотя бы 20% от необходимого первоначального взноса, возможно, есть смысл инвестировать деньги в недвижимость, чтобы не терять на инфляции.