МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24", что в стране сейчас циркулируют штаммы "омикрон" и "дельта" в соотношении примерно 1 к 2. Инфекционист сообщил о преодолении пика "омикрона" в России

Он отметил, что есть риск заразиться и более тяжелым штаммом и он является высоким.

По словам Мурашко, нельзя говорить, что "омикрон" протекает у всех пациентов легко и никаких рисков не имеет. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом составляет около 190 тысяч.

Также он добавил, что протоколы лечения при "омикроне" поменялись, есть ряд препаратов, которые для этого варианта менее эффективны.

Он уточнил, что уже подготовлена новая версия методических рекомендаций по лечению коронавируса, она обобщает накопленный опыт зарубежных и российских специалистов и позволяет максимально эффективно оказывать помощь пациентам.