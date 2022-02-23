МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. События вокруг признания Россией ДНР и ЛНР смогли проникнуть и во внутриполитическую борьбу в США. Экс-президент Америки Дональд Трамп воспользовался событиями кризиса вокруг Украины и раскритиковал демократа Джо Байдена, при это не забыв похвалить самого себя. Трамп назвал план Владимира Путина "гениальным" и заявил, что и Соединенным Штатам стоило бы сделать то же самое на своей южной границе. Об этом говорится в материале Daily Mail.

Трамп похвалил российского лидера, назвав Путина "очень сообразительным политиком". В беседе с консервативным подкастером Баком Секстоном бывший президент США сказал, что, когда он включил телевизор и услышал новости, он сказал: "Это гениально!".

Трамп также охарактеризовал президента Байдена как "человека, который понятия не имеет, что он делает".

Позднее в аналитическом материале CNN Трампа фактически обвинили в подрыве американской внешней политики: "По сути, экс-президент пытается подорвать внешнюю политику США, в то время как нынешний президент пытается остановить войну, которая может убить тысячи людей и поставить под угрозу мир после окончания холодной войны", — заявили в CNN.