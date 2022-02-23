МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. РФ приняла решение о признании независимости ДНР и ЛНР, убедившись в безнадежности ситуации в условиях "неприкрытого геноцида" со стороны Киева, сказл постпред России при ООН Василий Небензя. Посол: Киев может предложить Турции закрыть России доступ к проливам

"Убедившись в безнадежности ситуации, мы приняли решение о том, что народ Донбасса имеет право считать себя независимым… В условиях неприкрытого геноцида и попрания главного права человека — права на жизнь — наша страна не могла более оставаться безучастной к судьбе четырех миллионов донбассцев", — сказал он на заседании Генассамблеи ООН.

Небензя отметил, что российская сторона руководствовалась тем, что высшей ценнотью является человеческая жизнь.

Он предупредил, что конфликт далек от своего финала. По его словам, обстрелы мирных кварталов обеих республик со стороны не прекратились.

"Запад продолжает науськивать, подбадривать и вооружать Киев", — сказал дипломат.

Небензя добавил, что теперь, когда безопасность обеих республик под контролем военных РФ, с нарушителями режима прекращения огня никто "либеральничать не станет".