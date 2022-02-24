МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за решение о предоставлении оборонных средств и обратился к Франции, председательствующей в Совете ЕС, за макрофинансовой помощью. В представительстве Франции при ЕС назвали время публикации новых санкций

"В продолжение диалога с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил за принятое решение о предоставлении Украине индивидуальных оборонных средств и систем разминирования. Обратился к Франции как к стране, председательствующей в Совете ЕС, за макрофинансовой поддержкой. Ценю Францию за то, что остается с Украиной в такие сложные времена", — написал Зеленский в своем Twitter.