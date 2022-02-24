МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Санкции ЕС за признание Россией ДНР и ЛНР вступили в силу, опубликованы списки фигурантов, следует из официального журнала Евросоюза. Шойгу внесен в список санкций Евросоюза

Под санкции попали 351 депутат Госдумы, голосовавшие за признание независимости республик, еще более двух десятков физлиц и организаций. Включение в санкционный список ЕС означает запрет въезда на территорию Евросоюза и замораживание активов на территории союза для физлиц, а также замораживание активов организаций. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.

Во вторник главы МИД ЕС согласовали решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.