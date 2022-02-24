МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Глава администрации президента РФ Антон Вайно внесен в список санкций ЕС за признание Россией ДНР и ЛНР, следует из опубликованного в официальном журнале Евросоюза документа. Евросоюз опубликовал списки фигурантов новых санкций

Санкции ЕС официально вступили в силу 23 февраля.

В документе, в частности, указывается, что Антон Вайно "играет активную роль в процессе принятия решений в Кремле, принимая участие в Совете Безопасности России, оказывая влияние на выработку решений президента в сфере обороны и национальной безопасности России".

Кроме того, в документе отмечается, что Вайно участвует в совещаниях по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. "Таким образом, он несет ответственность за активную поддержку и реализацию действий и политики, подрывающей или угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также ее стабильности и безопасности", — говорится в мотивационной части санкций.

Во вторник главы МИД ЕС согласовали решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости республик — всего, согласно ранее сделанному заявлению ЕС, 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в Евросоюзе заявили, что в список дополнительно попали 27 физлиц и организаций, включая представителей СМИ. При этом, в обнародованном документе в этой части санкций числятся 26 фигурантов.

Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов на территории союза для физлиц, а также замораживание активов организаций. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Сейчас в списке, согласно заявлению ЕС, значатся 555 физлиц и 52 организации.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".