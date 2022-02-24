МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. В Киеве царит паника, никто не понимает, что происходит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий местного жителя.

"Полное непонимание, в соцсетях какой-то хаос. Не понимаем, ориентироваться на официальные выступления или на соцсети", — сказал он.

По словам источника, на данный момент в городе есть электричество и вода, работают сотовая связь и интернет, продуктовые магазины. Однако над городом звучит сирена тревоги. Трамп восхитился "гениальным" планом Путина и высмеял Байдена

Большой поток автомобилей едет в сторону западного и южного выездов из Киева.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.