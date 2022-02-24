МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил о волне фейков в интернете о специальной военной операции ВС РФ в Донбассе, сообщается на сайте ведомства. Лукашенко предупредил о риске диверсий на границе с Украиной

"За последние часы значительно возросло количество случаев распространения СМИ и иными информационными ресурсами… непроверенной и недостоверной информации. Обращаем внимание на то, что редакции СМИ до выпуска в свет (эфир) материалов, согласно статье 49 Закона о СМИ, обязаны устанавливать их достоверность", — говорится в сообщении.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.