МИНСК, 24 фев — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация на границе с Украиной контролируемая, но надо опасаться провокаторов и диверсантов. Президент Чехии призвал отключить Россию от системы SWIFT

"Ничего на юге в ближайшее время не случится. А если и случится — у нас достаточно там сил и средств. Мы должны бояться на юге только провокаторов и диверсантов, подонков, в том числе тех бандитов и наших беглых, которые у них в лагерях готовятся для того, чтобы бороться здесь, в Беларуси, против нашего народа", — сказал он в четверг на встрече с военными. Его слова приводит госагентство Белта.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.