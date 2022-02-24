МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Цель России в военной операции на Украине — нейтрализовать военный потенциал Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин встретится с руководителями крупнейших компаний в четверг

"Это, безусловно, означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, означает ли демилитаризация Украины ликвидацию и уничтожение ее армии.

Он добавил, что операция, которую проводит Россия, имеет свои цели, "они должны быть достигнуты". "Все решения приняты и цели будут достигнуты", — сказал Песков.

"Сроки определяются результативностью и целесообразностью и будут определяться Верховным главнокомандующим", — добавил он.

Слово "оккупация" неприменимо в отношении специальной военной операции по демилитаризации Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никто не говорит об оккупации. И в данном случае это слово здесь неприменимо. Я еще раз выше говорил о двух задачах, которые были сформулированы верховным главнокомандующим, президентом страны. Остальное уже это вопрос выбора украинского народа", — сказал Песков, отвечая на вопрос о будущем Украины.