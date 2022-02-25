МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет поможет вернуться к привычной жизни без жестких ограничений. Ее слова приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Мишустин призвал продолжать изучение коронавируса

Она напомнила, что уровень коллективного иммунитета в стране снижается из-за утраты иммунитета у россиян, которые были привиты и переболели более полугода назад.

Вице-премьер отметила важность своевременной заботы о здоровье.

"Мы по-прежнему рекомендуем сделать прививку, чтобы защитить себя от тяжелого течения болезни и возможных последствий", — сказала она.

Голикова сообщила, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России проведена 87 307 060 раз, полностью — 83 383 452 раз, а уровень коллективного иммунитета в стране составляет 57,8%.

По ее словам, в четырех регионах показатель превышает 80%. Это Санкт-Петербург (84,2%), Мурманская область (81,8 %), Карелия (81,2%), Севастополь (81,2%).