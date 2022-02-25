ПАРИЖ, 25 фев — ПРАЙМ. Права России в Совете Европы приостановлены, но это временная мера, РФ остается членом организации, говорится в заявлении СЕ. РКН принимает меры частичного ограничения доступа в отношении Facebook

"В соответствии с Уставом Совета Европы Комитет министров сегодня принял решение лишить РФ права на представительство в Комитете министров и в Парламентской ассамблее… Приостановление (прав) — это не окончательная мера, а временная, оставляющая открытыми каналы связи", — сообщили в организации.

Там отметили, что данное решение связано с военной операцией России на Украине.

"Принятое сегодня решение означает, что РФ остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека", — говорится в заявлении.

Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, взята под контроль Чернобыльская АЭС. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.