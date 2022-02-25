МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что украинская сторона отказалась от ведения переговоров, предложила перенести этот вопрос на субботу. В ЕС не планируют вводить третий пакет санкций против России

Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи". При этом пауза Киева сопровождается развертыванием им систем залпового огня в жилых кварталах.

"Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра",- сказала она журналистам.

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он также призвал украинских военных сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.