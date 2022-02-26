МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Летальность штамма коронавируса "омикрон" составляет 0,5% от числа зараженных, сообщил URA.RU профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Гинцбург оценил эффективность вакцины "Спутник V" против "омикрона"

По его словам, в Великобритании в первую волну уханьского вируса умерли 14% зараженных, в других странах показатель был меньше: в Китае — 4%, а в среднем порядка 6%. "Возможно, что еще не очень удачно лечили, но все равно цифра была существенно выше, чем в последующие волны. Уханьский вирус больший процент от зараженных погубил. Дальше пошел британский штамм, который давал 2 — 2,5% летальности. "дельта" давала 1,6%. "Омикрон" дает полпроцента. Летальность вируса убывает", — сказал Альтштейн.

По словам профессора, вирусы стараются больше заражать, чем убивать. "Вирус очень старается сохранить свою способность заражать, но не всегда это получается. А вот способность убивать он особо не контролирует. Ему убийство больного не нужно. Та часть генома, который больше имеет отношение к смерти, она не защищена, и там активно идут мутации, поэтому со временем летальная активность вируса снижается", — объяснил ученый.

Альтштейн отметил, что среди вакцинированного населения летальность "омикрона" стремится к нулю. "Если "омикрон" накладывается на вакцинированных, то здесь его летальность вообще становится 0,1-0,2%", — уточнил он.

При этом, несмотря на столь малый процент летальности, в абсолютных числах смертей при "омикроне" все равно много, сказал вирусолог. "Летальность с "омикроном" мы имеем не такую уж высокую. Но все равно неприятный вариант вируса. Очень много заболевших. Умирает меньший процент, но поскольку много больных число умерших людей очень большое, если смотреть в абсолютных числах", — отметил Альтштейн.