МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Холодный климат в России может усиливать последствия заболевания коронавирусом у россиян, рассказал URA.RU отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Вирусолог рассказал о летальности "омикрона"

"Хронические заболевания после коронавируса однозначно могут быть, однозначно есть, и однозначно будут. Если говорить о россиянах, то история осложняется тем, что у нас плохой климат по сравнению с южными странами, континентами, и для нас холодовые нагрузки — это целое испытание в течение всего холодного сезона", — отметил он.

Врач-отоларинголог Иван Лесков добавил, что в больших городах также существуют факторы, которые усиливают последствия COVID-19. По его словам, проблема в том, что в Москве большое количество выхлопных газов. "Один из компонентов выхлопных газов, это монооксид азота. Очень нестойкое соединение. Оно существует после образования в воздухе до минуты, потом присоединяется второй атом кислорода и становится более-менее на что-то похожим. Но в виде монооксида, то есть, атом азота и атом кислорода, это вещество очень активно, и в нашем с вами случае для человека оно расширяет сосуды", — объяснил врач.

Лесков также указал на роль противогололедных реагентов в провоцировании неприятных реакций у человека. "Еще предпосылки, это любовь московских властей к противогололедным реагентам, которые у многих и без коронавирусной инфекции вызывали резкие вегетативные реакции, похожие на аллергические", — сказал отоларинголог.