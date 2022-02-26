МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Предложения помощи Владимиру Зеленскому в случае угрозы его безопасности, озвученные властями Великобритании и Франции, означают, что политик брошен, но у Европы нет плана Б. Об этом заявил РИА Новости эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) и вооружениям Ксавье Моро.

Он отметил, что "Зеленский очень одинок против России. Он проявил определенную наивность, доверившись западным лидерам и их решительным, но неточным заявлениям о поддержке. Я полагаю, что он уже принесен в жертву или, скорее, брошен, но у европейцев нет плана Б. Запад понимает, что с Зеленским покончено". СМИ: Белый дом попросил у конгресса $6,4 миллиарда "на украинский кризис"

По мнению Моро, это лишний раз является подтверждением заявления британского премьера Бориса Джонсона о том, что "Британия всегда помогала правительствам в изгнании". Эксперт добавил, что французский президент Эммануэль Макрон не хочет оставаться в стороне и Франция также готова принять украинского президента.

"Эти предложения совсем не помогают Зеленскому. Напротив, это означает, что Макрон и Джонсон ожидают очень быстрой победы России и что для Зеленского все кончено", — считает эксперт.

По словам Моро, несмотря на рост напряженности и заявление Москвы о вступлении Украины в НАТО как "красной линии" для РФ, Зеленский громко потребовал повестки для вступления его страны в военный альянс. При этом эксперт подчеркивает, что США, Европа и генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявляли, что войска альянса не будут вмешиваться в ситуацию на Украине.

Моро считает Зеленского дилетантом в политике, который был избран для примирения Украины с Россией, но постепенно занял "антироссийскую позицию, позируя в окопах украинской армии, осаждающей республики Донбасса".

Напомним, что Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".

По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.