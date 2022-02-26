МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что комендантский час в Киеве будет действовать с 17.00 до 08.00 (18.00 до 09.00 мск) до утра 28 февраля, все гражданские, которые будут на улице в период комендантского часа, будут считаться диверсантами. В ФРГ не ждут прекращения поставок газа из России

"Внимание! Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля", — говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.

Он добавил, что все гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа, будут считаться "членами диверсионно-разведывательных групп врага".

"Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы", — добавил Кличко.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры.