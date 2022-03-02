С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — ПРАЙМ. Власти Санкт-Петербурга создали оперативный штаб по реализации мер для обеспечения экономической и социальной стабильности, сообщает пресс-служба губернатора города.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление о создании Оперативного штаба для решения вопросов, связанных с необходимостью поддержания экономической и социальной стабильности в Санкт-Петербурге. Штаб будет координировать работу по повышению устойчивости развития экономики города и обеспечению социальной стабильности, защищать интересы горожан и бизнеса", — говорится в сообщении.

Оперштаб возглавляет губернатор Петербурга, его заместителем назначен вице-губернатор Алексей Корабельников. В состав штаба входят руководители территориальных органов федеральных структур, представители исполнительной власти, деловых ассоциаций и бизнес-сообщества. "Штаб будет работать во взаимодействии с федеральной правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций", — отмечает администрация Петербурга.

Как уточняют городские власти, особое внимание будет уделяться поддержке ключевых отраслей экономики и тех инвестпроектов в этих сферах, которые уже запущены. При этом оперштаб будет вести постоянный мониторинг социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.