МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что о дальнейших перспективах распространения COVID должны говорить специалисты, при этом регионы по-прежнему используют особые полномочия. В Кремле высказались об эффективности вводимых Западом санкций

По его словам, сейчас страна находится на понижающей тенденции, но какие дальнейшие перспективы распространения этой инфекции, всё-таки должны говорить специалисты-медики.

"А что касается введения или отмены каких-то дополнительных ограничительных мер, то здесь регионы по-прежнему используют те самые особые полномочия, о которых мы говорили неоднократно", — сказал он.