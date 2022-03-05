МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Информационное агентство Bloomberg сообщило о приостановке работы своих журналистов в России в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Bloomberg: в Европе решили отключить от SWIFT ряд российских банков

"Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей на территории России", — заявил главный редактор Джон Миклетвэйт.

Миклетвэйт считает, что "изменения в уголовном кодексе призваны превратить любого независимого репортера в преступника", что делает "невозможным продолжение какого-либо подобия нормальной журналистики внутри страны".