Bloomberg приостанавливает работу своих журналистов в России
Главред Миклетвэйт: Bloomberg приостанавливает работу в России из-за усиления наказания за фейки
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Информационное агентство Bloomberg сообщило о приостановке работы своих журналистов в России в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным закона об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.
"Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей на территории России", — заявил главный редактор Джон Миклетвэйт.
Миклетвэйт считает, что "изменения в уголовном кодексе призваны превратить любого независимого репортера в преступника", что делает "невозможным продолжение какого-либо подобия нормальной журналистики внутри страны".
https://1prime.ru/society/20220305/836271042.html
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