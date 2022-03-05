МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Американская телекомпания CNN объявила о прекращении вещания в России. Bloomberg приостанавливает работу своих журналистов в России

"CNN прекратит вещание в России, в то время как мы продолжаем оценивать ситуацию и наши дальнейшие шаги", — сказано в заявлении компании.

Телекомпания сворачивает в России деятельность вслед за целым рядом зарубежных СМИ, прекративших работу в стране в связи с принятием нового закона об ответственности за распространение "фейков" о действиях ВС России.