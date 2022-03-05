CNN объявила о прекращении вещания в России из-за нового закона об ответственности за фейки
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Американская телекомпания CNN объявила о прекращении вещания в России.
"CNN прекратит вещание в России, в то время как мы продолжаем оценивать ситуацию и наши дальнейшие шаги", — сказано в заявлении компании.
Телекомпания сворачивает в России деятельность вслед за целым рядом зарубежных СМИ, прекративших работу в стране в связи с принятием нового закона об ответственности за распространение "фейков" о действиях ВС России.
https://1prime.ru/society/20220305/836271247.html
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