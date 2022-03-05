МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. В правительстве обсуждается возможность возобновления действовавшего в 2020 году моратория на банкротства, который предусматривает временный запрет кредиторов подавать заявления о несостоятельности должника. Причем рассматривается вопрос введения моратория в расширенном варианте. Об этом сообщает "Коммерсант". Эксперт допустил банкротство Nord Stream 2

Одно из предложений — приостановка банкротств на полгода. Эту меру планируется распространить не только на компании и ИП, как это делалось раньше, но и на физических лиц.

Эта перспектива оценивается по-разному. Есть предложение ввести мораторий как можно быстрее. Согласно другому мнению, сначала стоит сконцентрироваться на наиболее пострадавших отраслях.

В 2020 году закон о банкротстве закрепил за правительством право на введение моратория. Эта мера может вводиться "в исключительных случаях". В частности, при существенном изменении курса рубля.

Сегодня первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов заявил, что мораторий на возбуждение дел о банкротстве будет запущен в ближайшее время, однако параметров не назвал.