МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Заторы на автодорогах в Москве в субботу днем достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных — Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Пречистенской. Кроме того, пробки фиксируются на Большом Москворецком мосту и Большом Каменном мосту, на Боровицкой и Лубянской площадях, а также на Тверской улице, Большой Лубянке. Россиянам рассказали, кто заменит авто из Европы

Стоит в пробках и все Бульварное кольцо. Садовое кольцо практически "сомкнулось" в обоих направлениях. Наибольшие заторы наблюдаются на севере, северо-востоке, востоке, на северо-западе, юго-востоке и юге столицы.

Пробки наблюдаются и на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях. Отдельные затруднения наблюдаются еще и на МКАД, в частности на севере, востоке, юго-востоке, юге и западе.

Вылетные магистрали относительно свободны, но наибольшие заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе в сторону Химок, а также на Пятницком, Минском и Новихинском шоссе.