МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Большинство россиянок считают оптимальным доход избранника свыше 100 тысяч рублей в месяц, а четверть женщин — 70-100 тысяч, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Большинство опрошенных женщин (41,25%) сообщили, что хотели бы, чтобы их партнер зарабатывал в месяц более 100 тысяч рублей. В прошлом году такое пожелание высказали 36,7% респонденток", — сказано в исследовании.

Отмечается, что доля тех, кто считает 70-100 тысяч рублей хорошей зарплатой для мужчины, осталась практически без изменений: 24,4% против 24% годом ранее. Почти не изменилась и доля женщин, которые считают оптимальным доходом для мужчины 50-70 тысяч рублей в месяц — сейчас она составляет 21,4% против 19,6% в 2021 году.

"А вот тех, кто менее требователен к своему избраннику, стало существенно меньше. Доход мужчины в размере 30-50 тысяч рублей находят приемлемым всего 12,2% женщин (в прошлом году 17%). Зарплату в размере не менее 15 тысяч рублей назвали нормальной для мужчины всего 0,8% женщин против 2,7% годом ранее", — рассказали аналитики.

Представители сильного пола традиционно менее требовательны к доходам своих жен или подруг: 62,1% мужчин уверены, что должны зарабатывать больше, чем женщины. Лишь 28,2% мужчин находят идеальным, когда доход супругов равен. При этом доля мужчин, которые считают, что женщина может вообще не зарабатывать деньги, за год сократилась почти вдвое — 6,8% против 13%.

Исследование проводилось среди 1500 респондентов по всей России с 28 февраля по 2 марта 2022 года.