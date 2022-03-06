МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, прогнозируемый прирост среднерыночных зарплат программистов к концу 2022 года может составить 25%, говорится в исследовании сервиса SuperJob. Эксперты выяснили зарплатные ожидания россиянок от их избранников

В имеющихся в распоряжении у РИА Новости материалах исследования отмечается, что "основываясь на наблюдениях о росте заработных плат в кризисные периоды новейшей истории, SuperJob прогнозирует прирост средних рыночных зарплат программистов на 25% уже к концу этого года (в номинальном выражении без учета инфляции)".

"Прирост зарплат в сфере информационных технологий на отрезке с 1 февраля 2014 года по 1 февраля 2022 года совпадает с приростом официального курса доллара США к рублю (+121%)", — сказано в исследовании.

Отмечается, что зарплаты в IT-отрасли, где за время пандемии сложилась сверхконкуренция за кадры, могут продолжить расти пропорционально паре доллар-рубль, но это касается средних значений, а высококлассные специалисты будут более востребованы и их доход вознаграждение будет рассчитываться по другим пропорциям.

"Если санкции в ближайшее время не отменят, то отечественные компании столкнутся с необходимостью импортозамещения в IT: работодателям потребуется срочная разработка отечественных аналогов зарубежного ПО", — говорится в исследовании.

Также отмечается, что в России продолжится рост спроса на специалистов по информационной безопасности, будет развиваться импортозамещение практически во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства, газовая инфраструктура имеет значительный потенциал для роста. Эксперты советуют начинающим специалистам и специалистам среднего уровня держаться имеющейся работы, а если человек ищет работу, то стоит выбрать компании и отрасли, связанные с импортозамещением. Реальные зарплаты в России в 2021 году выросли на 2,9%

Кроме того, в рамках исследования был проведен опрос, который показал, что в российских компаниях в подавляющем большинстве случаев (81%) не проводятся сокращения сотрудников. Некоторые респонденты отметили, что в их организации проводятся небольшие сокращения для оптимизации численности персонала — 7%. Сокращений обычно нет, но небольшие скоро планируются у 6%, массовые сокращения проводит 1%.

В то же время индексацию зарплат 53% опрошенных провели менее чем полгода назад, 13% — полгода-год назад, 10% — более чем два года назад, 9% — год-два назад. При этом, в ближайшее время повышать зарплату не собираются 49% участников опроса, 20% сделают это, а остальные 31% затруднились ответить. Также работодатель не задерживал зарплату у 98% респондентов.

Исследование проводилось на основании опроса, который прошел 2-4 марта 2022 года в 174 населенных пунктах по всей России среди 1000 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала.