МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. У некоторых пациентов, заболевших COVID-19, может образоваться язва желудка, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог, член Европейского общества по изучению печени и Американской гастроэнтерологической ассоциации Сергей Вялов. За сутки в России выявлено 79 863 новых случаев COVID

По его словам, в первую очередь это осложнение может развиться у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Чаще всего язва желудка возникает, когда COVID-19 уже началась, из-за того, что коронавирус взаимодействует с ангиотензинпревращающим ферментом второго типа, или ACE2 — белком, содержащимся на мембранах клеток многих тканей организма. Он находится по большому счету в легких, но и в желудке тоже присутствует. "Поэтому коронавирус действует и на желудок, вызывая в нем воспаление и ухудшая его состояние. Человек с гастритом может превратиться в человека с язвой из-за действия коронавируса", – объяснил врач.

Он отметил, что негативное воздействие коронавирусной инфекции на желудок усугубляется побочными эффектами лекарств, с помощью которых лечат это заболевание.

"Лечение – это необходимость, но тем не менее есть некие побочные действия у препаратов, уменьшающих воспаление, у лекарств, снижающих температуру, у редких противовирусных средств, а также у гормонов. Все они оказывают влияние на желудок и могут вызвать в нем язву. Поэтому с большой вероятностью язва может возникнуть и в результате лечения коронавируса", – сказал Вялов.

Он уточнил, что язва желудка не всегда сопровождается сильными болями, иногда на нее указывает лишь дискомфорт, возникающий во время еды.

"Когда мы что-то едим, еда сразу попадает в желудок, и если при этом возникает дискомфорт, можно говорить о язве. Конечно, если неприятные ощущения возникли в моменте, можно просто выпить спазмолитик, но, если симптомы возникают регулярно – пять-семь и более дней, скорее всего, необходимо лечение желудка", – считает Вялов.

Он предупредил, что человек, у которого уже есть язва желудка, обязательно должен сообщить врачу об этом диагнозе в случае заражения коронавирусом. COVID-19 и прием лекарственных препаратов для лечения этого заболевания увеличивают вероятность кровотечений из язвы, а это может окончиться удалением желудка, предостерег Вялов.