МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. В России новая рабочая неделя будет трехдневной из-за празднования Международного женского дня.

Ей предшествовала шестидневная рабочая неделя. Это было связано с тем, рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, что правительство перенесло рабочий день с 7 марта (понедельник) на 5 марта, для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней.

Поэтому предыдущая рабочая неделя продлилась с 28 февраля по 5 марта.

После длинной трудовой недели россияне три дня отдыхают в честь Международного женского дня, 6, 7 и 8 марта. Рабочими будут дни с 9 по 11 марта.

Следующий длинные выходные в России будут в мае:

нерабочими будут 1-3 мая,