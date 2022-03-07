БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ (Белоруссия), 7 мар — ПРАЙМ. Переговоры России и Украины в Брестской области завершились, сообщила пресс-служба российского посольства в Белоруссии. В США признали, что ограничения против России будут иметь цену

"Третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси завершился", — говорится в сообщении посольства в Telegram.

Они продлились почти три часа.

"Скажу честно, что наши ожидания от переговоров не оправдались. Но мы надеемся, что в следующий раз мы сумеем сделать более существенный шаг вперед", — сказал глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский по итогам встречи, подчеркнув, что переговоры будут продолжены.

Он также заявил, что РФ поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров и надеется, что они заработают с завтрашнего дня.

"Мы поставили вопрос ребром… надеемся, что начиная с завтрашнего дня эти коридоры, наконец, заработают. Украинская сторона дала нам в этом свои заверения", — сказал он журналистам.

"Продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, однако она идет непросто. Говорить о чем-то позитивном пока рано. Мы приехали с большим набором документов, взяли конкретные договора, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, по которым вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, но украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте", — сказал глава российской делегации на переговорах.

По его словам, представители Украины заявили, что вернутся к этому вопросу на следующей встрече.