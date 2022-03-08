МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Тем, кто болеет коронавирусной инфекцией, не следует доверять такому способу лечения, как баня, хотя она и считается одним из народных способов лечения респираторных вирусных инфекций, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

"Лечиться баней – неправильная идея, потому что организму и так тяжело, а тут еще дополнительная нагрузка. При любом заболевании, в том числе при COVID-19, наша задача – потреблять как можно больше жидкости, чтобы разбавить концентрацию токсинов в крови, нормализовать электролиты. А баня делает ровно наоборот – выпаривает жидкость", – объяснил он.

По словам врача, после перенесенного COVID-19 при посещении бани необходимо следить за своим самочувствием и не торопиться повышать температуру в парной, на какое-то время лучше вообще отказаться от посещения бани. Если человек уже восстановился после перенесенного заболевания, можно понемногу возобновлять банные процедуры, на забывая, что это большая нагрузка на организм, отметил Хухрев. "Не надо сразу париться при 120 градусах, начните, например, с 80 градусов и постепенно повышайте температуру. Главное – не геройствовать. Если вам станет нехорошо, лучше не рисковать и сразу выйти", – добавил он.

Врач назвал и другие заболевания, помимо COVID-19 и ОРВИ, при которых баня противопоказана или нежелательна. Например, это кожные заболевания, и в первую очередь розацеа, хроническое заболевание кожи лица, гнойничковые заболевания. "Посещение бани может ухудшить состояние. Избирательно подходить к посещению бани стоит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, при проблемах с органами дыхания. Настоящий банный экстремизм здесь неуместен, но можно иногда зайти чуть-чуть погреться", – заключил Хухрев.