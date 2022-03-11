МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Отмена НДС на инвестиционное золото повысит привлекательность слитков драгоценных металлов для частных инвесторов, однако такие вложения несут определённые риски, а доход с купли-продажи облагается налогом, рассказала РИА Новости эксперт центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Россияне резко нарастили спрос на золото

Президент России Владимир Путин в среду подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц. Ранее приобретение гражданами драгоценных металлов (за исключением монет) облагалось НДС по ставке 20%, в том числе слитков, изымаемых из хранилищ банка. Это делало операции с ними невыгодными в краткосрочной перспективе для граждан.

"Новый закон призван повысить спрос на слитки из драгметаллов как на инвестиционный инструмент, в том числе как альтернативу покупке валюты, курс которой сейчас затруднительно прогнозировать. Золото может выступать убежищем в сложные времена: исторически в периоды неустойчивой экономической ситуации стоимость золота повышается, в то время как иные варианты вложений чаще подвергаются риску", — заявила эксперт.

Вместе с тем, она подчеркнула, что инвестиции в золото в качестве защиты от инфляции будут работать только для тех, кто сберегает на долгий период времени. "Попытка заработать на купле-продаже драгоценных металлов в коротком промежутке времени опасна большими финансовыми потерями", – сказала Дайнеко.

Она также напомнила, что доход от этих операций облагается налогом. "И при продаже слитка, и при реализации драгоценного металла с ОМС (обезличенный металлический счет — ред.) до истечения трех лет владения придется уплатить НДФЛ — 13% с фактического дохода. Однако есть и возможность получить имущественный вычет в размере 13%, но не больше 250 тысяч рублей, или уменьшить налогооблагаемый доход на сумму расходов при покупке металла", – сказала Дайнеко.

Самые надежные способы вложений в драгоценные металлы, по ее словам, — это покупка слитков, монет, либо открытие ОМС. "Все остальные варианты связаны с биржевой торговлей и требуют профессиональной подготовки. А покупать золото с рук и в ломбардах – крайне небезопасно. Есть большие риски: сложно самостоятельно оценить подлинность золота. У продавца может не оказаться сертификата подлинности, либо он может быть поддельным", – предупреждает эксперт.

Она также напомнила, что средства ОМС не подлежат государственному страхованию, поэтому такие счета лучше открывать в надежных системообразующих банках. Банки сейчас предлагают ОМС четырех видов металлов: золото, серебро, платина и палладий.