МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров предсказал судьбу украинских националистов в своем Telegram. Об этом сообщает Lenta.ru. Кадыров попросил Путина отдать приказ на взятие Харькова и Киева

Глава Чечни отметил, что чеченские бойцы из ОМОН "Ахмат-Грозный", участвующие в спецоперации на Украине, нередко узнают от мирных жителей о преступной деятельности украинских националистов, в том числе о том, как они используют мирное население в качестве живого щита.

"Несомненно, каждый из них понесет наказание. Наши ребята уверенно идут вперед. Один за другим освобождаются населенные пункты, и вскоре националисты будут загнаны в угол, где их определенно ждет бесславный конец", — спрогнозировал Кадыров.