МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Разрешение размещать призывы к насилию в отношении россиян в соцсетях Facebook и Instagram является примитивным расизмом, отметил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс. Facebook разрешил призывать к насилию против российских граждан

Ранее сообщалось, что компания Meta на фоне кризиса на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против россиян и российских военнослужащих.

"Для тех, кто был уверен, что мы далеко ушли от примитивного расизма и насилия, вот напоминание, что древняя ненависть к другим скрывается под самой поверхностью и власти в любой момент могут запустить ее с помощью механизма пропаганды", — написал Макадамс в колонке на сайте института.

Макадамс заявил, что Facebook, который, как считает директор института, представляет собой подразделение правительства США, поощряет призывы к насилию против невинных людей, выделяя их по этническому происхождению или языковой группе.

"Расовая ненависть к непопулярной этнической или религиозной группе, разве мы не видели этот фильм ужасов раньше?", — вопросил он.