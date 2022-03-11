МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Массовый уход крупных зарубежных компаний из России может привести к потере работы для 2-3 миллионов человек, при этом государство имеет достаточно инструментов для поддержки занятости, кроме того, вероятно, граждане смогут занять места, которые освободятся при оттоке из страны трудовых мигрантов, сказал РИА Новости руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда "Деловой России" Виталий Федин. В Госдуме предложили заморозить счета западных компаний

В течение последней недели о приостановке деятельности в России объявило множество иностранных компаний, среди которых, в частности, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что уже подготовлен законопроект по вводу внешнего управления зарубежными компаниями, которые уходят с рынка РФ. Инициатива направлена на сохранение производств — если собственники необоснованно закроют компанию, то правительством предлагается ввести внешнюю администрацию, которая будет определять судьбу предприятия. Ключевой задачей станет сохранение деятельности таких компаний и рабочих мест. Позже президент РФ Владимир Путин идею по вводу внешнего управления поддержал.

премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что уже подготовлен законопроект, направленный на развитие "В случае массового ухода крупных иностранных компаний с российского рынка работу могут потерять до 2–3 миллионов человек. Это примерная оценочная численность занятых в них россиян. В настоящий момент компании столкнулись как с логистическими проблемами, так и с трудностями финансовых транзакций через границу", — сказал Федин.

При этом эксперт допускает, что на фоне снижения заработных плат в России в долларовом выражении — из-за ослабления рубля — может произойти отток трудовых мигрантов. "В стране на сегодняшний день работает большое количество мигрантов (как высоко- так и низкоквалифицированных) — более 16 миллионов человек стоят в 2022 году на миграционном учете. И существенная доля их может покинуть Россию в связи с падением уровня реальной заработной платы, освободив рабочие места для российской рабочей силы", — пояснил Федин.

Он также выразил уверенность, что государство готово поддержать занятость. "Инструменты для этого имеются, включая снижение ставки страховых взносов в социальные фонды, ускоренное переобучение и так далее. Уверен, что в случае существенных угроз роста безработицы будут найдены и дополнительные инструменты поддержки занятости", — заключил эксперт.