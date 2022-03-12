МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Около 200 жителей столицы Мадагаскара Антананариву вышли на митинг в поддержку России, передает РИА Новости. США хотят заставить компании из Китая поддержать санкции против России

По словам одной из организаторов демонстрации Сандры Рабе, стремление НАТО включить с свои ряды Украину и работы по созданию биологического оружия под руководством США нарушают все предыдущие международные договоренности.

"Я думаю, что это не очень хорошая идея. Им нужно найти решение, чтобы покончить со всем этим. Мы очень ценим то, как Россия проводит свою политику. Россия — страна, для которой очень важно держать слово", — заявила Рабе.

При этом она обвинила Запад в игнорировании интересов России в сфере безопасности и распространении ложных сведений в СМИ.

Как заявляли митингующие, любовь к России им привили родители, жившие при президенте Дидье Рацираке, который поддерживал дружеские отношения с СССР. По словам участников акции, они уважают политику России, которая в отличие от Запада никогда не была колонизатором.