МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Сомнения в эффективности вводимых против России санкций в эфире телеканала Fox News выразил американский политолог Клинт Эрлих, передает Lenta.ru.

Эрлих считает, что санкции США и ЕС могут сыграть на руку России. "Вам надо позаботиться о том, каковы последствия принимаемых вами политических решений. Вот тогда ваша политика может называться политикой взрослых, ответственных людей", — сказал политолог.

Он порекомендовал американским властям подумать о росте числа сторонников российского президента Владимира Путина, которые отворачиваются от Запада, а также о риске сближения России и Китая. Все это, по мнению Эрлиха, может стать результатом политики Вашингтона.

Вместе с тем он отметил, что теперь любая страна может начать противостоять влиянию Соединенных Штатов в связи с их попыткой полностью контролировать оборот долларовой валюты. На взгляд Эрлиха, демонстрируемая сегодня политика Вашингтона не продвигает национальные интересы государства, а ставит их под угрозу. "И, честно говоря, она и глобальную безопасность ставит под угрозу", — заключил политолог.