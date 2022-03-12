МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что понизило рейтинги столицы Украины Киева и города Харьков с "Caa1" до "Caa3". Агентство Fitch отчиталось о понижении рейтингов госорганов России

"Moody's Investors Service сегодня понизило долгосрочные рейтинги эмитента Киева и Харькова (в местной и иностранной валюте) до "Caa3" с "Caa1", — говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что рейтинги Киева и Харькова помещены на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.