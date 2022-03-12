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Агентство Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова
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Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что понизило рейтинги столицы Украины Киева и города Харьков с "Caa1" до "Caa3". "Moody's Investors Service сегодня понизило... ПРАЙМ, 12.03.2022
новости, общество , moody's, рейтинги, киев, снижение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что понизило рейтинги столицы Украины Киева и города Харьков с "Caa1" до "Caa3".
"Moody's Investors Service сегодня понизило долгосрочные рейтинги эмитента Киева и Харькова (в местной и иностранной валюте) до "Caa3" с "Caa1", — говорится в заявлении агентства.
Отмечается, что рейтинги Киева и Харькова помещены на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.