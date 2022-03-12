МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Финансовая гвардия Италии наложила арест на яхту, относящуюся к активам бывшего основного бенефициара международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко, стоимостью свыше полумиллиарда евро, сообщили РИА Новости источники в итальянском силовом ведомстве. США ввели новые санкции против российских политиков и бизнесменов

Яхта "A" водоизмещением почти 13 тысяч тонн считается крупнейшим мотосейлером в мире. Она была спущена на воду в 2008 году в германском Киле. Судно спроектировано французским промышленным дизайнером Филиппом Старком.

"В дополнение к тому, что уже сообщалось в последние дни, заморожено судно стоимостью около 530 миллионов евро, находящееся на стоянке в порту Триеста, которое относится к имуществу Андрея Игоревича Мельниченко, находящегося под санкциями", — сообщили в Фингвардии.

В начале марта РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) подсчитало, что Мельниченко занимает шестое место в списке российских миллиардеров. Его состояние выросло на 1,99 миллиарда долларов, до 19,5 миллиарда.

Десятого марта СУЭК сообщила, что попавший в санкционный список ЕС Андрей Мельниченко вышел из совета директоров угольной компании.

СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия компании расположены в 12 субъектах РФ.

С 9 марта Мельниченко покинул совет директоров и перестал быть основным бенефициаром "Еврохима"

Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Ранее Мельниченко контролировал компанию AIM Capital, владевшую 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы). Оставшиеся 10% уставного капитала принадлежат дочерней структуре группы. "Минерально-химическая компания "Еврохим" управляет российскими активами EuroChem Group.

Неделю назад Финансовая гвардия Италии провела арест активов россиян, попавших под санкции Евросоюза в связи с обострением на Украине. В списке, поступившем в распоряжение РИА Новости, — пять позиций почти на 140 миллионов евро. Это виллы, связанные с бизнесменом Алишером Усмановым на Сардинии, Олегом Савченко в Тоскане и телеведущим Владимиром Соловьевым на озере Комо, и яхты, принадлежащие Алексею Мордашову и Геннадию Тимченко.