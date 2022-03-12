МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Для проверки биолабораторий на Украине следует использовать 5 и 6 статьи конвенции по биологическому и токсинному оружию (КБТО), заявила заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Об этом сообщает РИА Новости. В ООН выступили против санкций в отношении России

Замглавы ООН указывает, что в КБТО не описан многосторонний механизма проверки, "который бы контролировался независимой организацией, такой как Организация по запрещению химического оружия".

Но в то же время конвенция содержит меры, к которым могут обратиться страны-участницы для разрешения ситуаций, когда возникают подозрения в отношении действий их коллег.

В частности, это статьи 5 и 6. Так, Статья 5 гласит, что "государства-участники… конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений конвенции".

А согласно Статье 6, "любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".

"В случае согласия Совета безопасности может быть инициировано расследование на основе полученной жалобы", — отметила Накамицу.