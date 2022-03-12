МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. В отношении российских СМИ, политиков общественных деятелей и организаций сегодня действуют 85 западных ограничений, сообщили в Роскомнадзоре. США ввели новые санкции против российских политиков и бизнесменов

"К настоящему времени действует 85 ограничений, связанных с цензурой в отношении российских СМИ, политических, общественных деятелей и организаций, а также отдельных программ со стороны иностранных площадок", — следует из сообщения ведомства.

Так, в Youtube зафиксировали 23 ограничения в отношении аккаунтов целиком, включая 15 в отношении СМИ.

В Facebook на текущий момент выявлено 18 инцидентов: 14 ограничений в отношении аккаунтов целиком, включая девять в отношении СМИ.

В Instagram зафиксировано 13 инцидентов: 12 ограничений в отношении аккаунтов целиком, включая пять в отношении СМИ.