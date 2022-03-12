В Роскомнадзоре рассказали о санкциях против российских СМИ и политиков
Роскомнадзор: 85 западных цензурных ограничений действуют в отношении российских СМИ и политиков
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. В отношении российских СМИ, политиков общественных деятелей и организаций сегодня действуют 85 западных ограничений, сообщили в Роскомнадзоре.
"К настоящему времени действует 85 ограничений, связанных с цензурой в отношении российских СМИ, политических, общественных деятелей и организаций, а также отдельных программ со стороны иностранных площадок", — следует из сообщения ведомства.
Так, в Youtube зафиксировали 23 ограничения в отношении аккаунтов целиком, включая 15 в отношении СМИ.
В Facebook на текущий момент выявлено 18 инцидентов: 14 ограничений в отношении аккаунтов целиком, включая девять в отношении СМИ.
В Instagram зафиксировано 13 инцидентов: 12 ограничений в отношении аккаунтов целиком, включая пять в отношении СМИ.
https://1prime.ru/society/20220312/836352999.html
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