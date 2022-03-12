МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. При консультационном содействии специалистов из России восстанавливается энергообеспечение Чернобыльской АЭС и система физической защиты Запорожской АЭС, говорится в заявлении госкорпорации "Росатом".
"Управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется силами украинского эксплуатирующего персонала. Группа из нескольких российских специалистов оказывает ему консультативную помощь", — говорится в заявлении.
"В рамках технической поддержки определяются первоочередные потребности станций для обеспечения безопасной и устойчивой работы атомных энергоблоков. В частности, при консультационном содействии российских специалистов сейчас восстанавливается энергообеспечение Чернобыльской АЭС и система физической защиты Запорожской АЭС", — отмечается в заявлении.
Подчеркивается, что "взаимодействие российских и украинских специалистов происходит на регулярной основе в режиме совещаний".
"Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации украинских АЭС осуществляются в тесном контакте с руководством МАГАТЭ", — говорится в заявлении.
https://1prime.ru/society/20220312/836357647.html
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