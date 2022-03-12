МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. При консультационном содействии специалистов из России восстанавливается энергообеспечение Чернобыльской АЭС и система физической защиты Запорожской АЭС, говорится в заявлении госкорпорации "Росатом". Путин провел телефонный разговор с лидерами Франции и Германии

"Управление и эксплуатация Запорожской и Чернобыльской АЭС осуществляется силами украинского эксплуатирующего персонала. Группа из нескольких российских специалистов оказывает ему консультативную помощь", — говорится в заявлении.

"В рамках технической поддержки определяются первоочередные потребности станций для обеспечения безопасной и устойчивой работы атомных энергоблоков. В частности, при консультационном содействии российских специалистов сейчас восстанавливается энергообеспечение Чернобыльской АЭС и система физической защиты Запорожской АЭС", — отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что "взаимодействие российских и украинских специалистов происходит на регулярной основе в режиме совещаний".

"Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации украинских АЭС осуществляются в тесном контакте с руководством МАГАТЭ", — говорится в заявлении.