МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Французские власти считают, что Россия не готова закончить военную спецоперацию на Украине, заявили в Елисейском дворце по итогам телефонного разговора лидеров Франции, Германии и России. Путин провел телефонный разговор с лидерами Франции и Германии

Телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным состоялся в субботу.

По сообщению Рейтер, подводя итоги переговоров, в Елисейском дворце сделали вывод, что Путин "не готов положить конец войне на Украине".

Сообщается, что Макрон и Шольц в качестве условия для структурированных переговоров призвали Путина к остановке боевых действий на Украине, а также "снять осаду" с Мариуполя.