МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Стелла Морис, мать двоих детей Джулиана Ассанжа, заявила, что ее свадьба с основателем WikiLeaks, который находится в британской тюрьме Белмарш, намечена на 23 марта. МИД Британии подтвердил заморозку всех активов Усманова и Шувалова

Невеста написала в Twitter: "Новость о свадьбе: Белмарш запланировал нашу свадьбу!! Среда, 23 марта, 13.00 (16.00 мск — прим. ред.)"

В конце осени прошлого года Морис сообщила, что они с Ассанжем подали официальное заявление о заключении брака.