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Невеста Джулиана Ассанжа объявила дату свадьбы
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Стелла Морис, мать двоих детей Джулиана Ассанжа, заявила, что ее свадьба с основателем WikiLeaks, который находится в британской тюрьме Белмарш, намечена на 23 марта. Невеста... ПРАЙМ, 13.03.2022
общество , новости, джулиан ассанж, свадьба, великобритания, тюрьма
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Стелла Морис, мать двоих детей Джулиана Ассанжа, заявила, что ее свадьба с основателем WikiLeaks, который находится в британской тюрьме Белмарш, намечена на 23 марта.
Невеста написала в Twitter: "Новость о свадьбе: Белмарш запланировал нашу свадьбу!! Среда, 23 марта, 13.00 (16.00 мск — прим. ред.)"
В конце осени прошлого года Морис сообщила, что они с Ассанжем подали официальное заявление о заключении брака.