МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Мимика президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с журналистами выглядело весьма нездоровой — это может быть следствием употребления наркотических средств, заявил в интервью "Пятому каналу" нарколог Василий Шуров. Об этом сообщает Lenta.ru. Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО

Шуров, как и многие другие, обратил внимание на странное поведение украинского лидера на пресс-конференции и заподозрил его в употреблении кокаина или каких-либо других психостимуляторов.

"Я соглашусь с наблюдением людей. Есть полное несоответствие ситуации, пресс-конференции. Он действительно неусидчив, он не фиксирует взгляд, он ерзает, трет лицо, веки полуопущены. Видно, какие усилия человек прилагает, чтобы понять вопрос. Он прямо напрягается", — объяснил врач.