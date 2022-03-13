Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны
Трамп: на Украине может начаться третья мировая война, потому что в США некому поговорить с Путиным
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Ситуация вокруг Украины может перерасти в третью мировую войну, потому что "некому поговорить" с руководством России, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что, если вы думаете, что Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек — я. Никто не был так суров с Россией, как я", — заявил Трамп на митинге в Южной Каролине.
По словам экс-президента, "его личность удерживала США" от глобальных конфликтов, а не наоборот, как это хотят представить оппоненты.
Трамп убежден, что сегодня Соединенные штаты должны ясно дать понять российскому руководству, что "у него есть два выбора — либо переговоры о мире прямо сейчас или его ждут значительные последствия".
При этом США, по мнению экс-президента, должны задуматься о полном избавлении от российских энергоносителей "навсегда или очень надолго".
https://1prime.ru/society/20220313/836361364.html
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