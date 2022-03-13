МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Ситуация вокруг Украины может перерасти в третью мировую войну, потому что "некому поговорить" с руководством России, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости. Блинкен рассказал о подготовке решения об отказе от российской нефти

"Это может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что, если вы думаете, что Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек — я. Никто не был так суров с Россией, как я", — заявил Трамп на митинге в Южной Каролине.

По словам экс-президента, "его личность удерживала США" от глобальных конфликтов, а не наоборот, как это хотят представить оппоненты.

Трамп убежден, что сегодня Соединенные штаты должны ясно дать понять российскому руководству, что "у него есть два выбора — либо переговоры о мире прямо сейчас или его ждут значительные последствия".

При этом США, по мнению экс-президента, должны задуматься о полном избавлении от российских энергоносителей "навсегда или очень надолго".