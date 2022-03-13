МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Украина попыталась "прощупать" противовоздушную оборону Крыма и запустила в его сторону беспилотник, который сбили российские военные, заявил постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. В Париже оценили готовность России закончить конфликт на Украине

По его словам, российские средства ПВО "буквально на днях" сбили над территорией Крыма украинский беспилотный самолет-мишень Ту-141 "Стриж", запущенный со стороны Одессы, где располагается 321-я отдельная эскадрилья беспилотных самолетов-разведчиков.

"Таким образом наши противники пытаются "прощупать", насколько сильна противовоздушная оборона региона, чтобы в следующий раз попытаться нанести уже реальный удар", — считает вице-премьер.

он отметил, что за последние восемь лет подобных попыток было немало: вооруженная провокация осенью 2018 года в Керченском проливе, захват крымских рыболовецких судов, похищения крымчан и другие.

"Список преступлений киевского режима против крымчан весьма обширен. Все факты собраны, счет скоро будет предъявлен", — заявил Мурадов.