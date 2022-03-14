МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Каждый второй россиянин заявил, что спит крепко по ночам, причем количество таких людей с каждым годом уменьшается, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В целом только каждый второй опрошенный (50%) крепко спит по ночам. Доля тех, у кого сон крепкий, за последние девять лет снизилась с 59% до 50%. Плохо спят в последнее время 44% опрошенных", — говорится в исследовании.

При этом более трети респондентов с утра обычно находятся в бодром настроении. Уточняется, что за последние два пандемийных года в два раза выросла доля просыпающихся в плохом настроении — с 11% до 22% россиян.

"Похвастаться хорошим сном могут в первую очередь мужчины: как правило, они крепко спят по ночам (60% vs 41% среди женщин) и просыпаются в хорошем настроении (40% vs 31% среди женщин). Для женщин, напротив, характерен неспокойный сон: более половины россиянок часто просыпаются по ночам (53%), а каждая четвертая с утра в плохом настроении (26%)", — уточняется в материалах.

Подавленное состояние с утра свойственно также жителям Москвы и Санкт-Петербурга и активным потребителям интернета — по 31%, следует из исследования.

Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 марта. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет, ежедневно опрашивается 1600 респондентов.

Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.